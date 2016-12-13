Установить SSL-сертификат на сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок165 просмотров

Исходные данные:

  • Виртуальный сервер CentOS-7-amd64;
  • Панель ISPmanager Lite 5.85.0;
  • SSL-сертификат: Comodo Essential SSL;
  • CMS сайта - Magento;
Задача:

  • Установить в панеле ISPmanager Lite 5.85.0 SSL-сертификат.
Вопросы:

  • Как быть url-ссылками на css, картинки и т.д. они все имеют адрес начинающийся с http:// Я так понимаю это все слетит после изменения протокола на https:// ?
  • Как быть с купленными ссылками на http://www.domain.ru а станет https://www.domain.ru  Их вес сохраниться ?
  • И что нужно сделать в Яндекс Вебмастер чтобы сохранить проиндексированные страницы и трафик ?
Требования к исполнителю:

  • Решение подобной задачи в ключе списка ВОПРОСЫ.
  • Наличие skype
CentOSCSSMagentoISPmanager
8 лет назад
suvorov-alex
Александр 
45 лет
14 лет в сервисе
Был
3 года назад

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