Просьба помочь с установкой флеш плеера

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Закрыт3 заявки154 просмотра

Добрый день!

Подскажите пожалуйста. Сайт с вебинарами требует от меня флеш плеер версии 24. Я устанавливаю - а он все равно требует. Во всех браузерах. Я удалял флеш, ставил заново, удалял браузер - ничего.

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8 лет назад
gekgir
41 год
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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