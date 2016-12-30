Есть рабочий проект, у нем 1 клиент = одна БД. Когда клиент входит в систему создается три запроса, 1 в его личную БД и два в базы других проектов. Базы других проектов в единичном состоянии. ...
Установить сайт на вп на пустой сервер Ubuntu 14.04 (поднять фтп бд)
Установить сайт на вп на пустой сервер Ubuntu 14.04 (поднять фтп бд)
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Исходные данные: Виртуальный сервер CentOS-7-amd64;Панель ISPmanager Lite 5.85.0;SSL-сертификат: Comodo Essential SSL;CMS сайта - Magento;Задача: Установить в панеле ISPmanager Lite 5.85.0 SSL-сертификат.Вопросы: Как быть url-ссылками на css, картинки и т.д. они все имеют ...Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужен толковый админ, для ведения корпоративного сайта. Готовы обсуждать как оклад, так и %.Системное администрирование26 заявокЗакрыт8 лет назад
Добрый день! Подскажите пожалуйста. Сайт с вебинарами требует от меня флеш плеер версии 24. Я устанавливаю - а он все равно требует. Во всех браузерах. Я удалял флеш, ставил заново, удалял браузер - ничего. ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $30
Приветствую Есть ВПС на ubuntu 14, нужно на нем настроить почту для 3х доменов так, что бы пересылалась на нужный ящик @gmail.com. Есть доступ в редактированию ДНС записей, конечно ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
На сервере 7 сайтов. Попали в блек-листы по почте в гугл и тд. Идет рассылка спама с какого-то из них. Нужно найти причину и устранить. Лучше сразу писать в скайп или почту ...Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Node.js, Git, gulp, препроцессоры уже стоят, ваша задача поставить только bower и что бы заработали его команды в консолиСистемное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Срочно требуется админ который поможет в настройке сервера, а именно в настройке на сервере mysql 5.6 после удаления mysql 5.7.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день мы отдел компании Облакс https://host.oblax.ru/ занимающийся предоставлением хостинга. Хотим настроить дополнительные каналы рекламы для взаимодействия с нашей аудиторией. Опыт предложения и ваши возможности пишите пожалуйста в задании, что можете настроить и на ...Системное администрирование1 заявкаЗакрыт8 лет назад
1. Настроить цепочку vpn: клиент-сервер1-сервер2-интернет. 2. Проконсультировать по отключению всех логов. 3. Проконсультировать по настройке файрвола, для предотвращения утечки ip при падении VPN.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад