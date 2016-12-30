Установить сайт на вп на пустой сервер Ubuntu 14.04 (поднять фтп бд)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен11 заявок147 просмотров

Установить сайт на вп на пустой сервер Ubuntu 14.04 (поднять фтп бд) 

Ubuntu
8 лет назад
TimurVasiliev
Тимур 
31 год
14 лет в сервисе
Был
2 дня назад

Выбранный исполнитель

DeathStar_Name
Владимир 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад
$15
1 день
Работой доволен - исполнитель молодец! Рекомендую!
Хороший заказчик, приятный в общении человек, чётко поставленная задача, оплатил как и договаривались, приятно было иметь дело! 5++++

Заявки фрилансеров

DeathStar_Name
Владимир 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
5 лет назад
8 лет назад