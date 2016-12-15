Объяснить проблему службе поддержки GoDaddy на английском

Собственно, при настройке домена допустили ошибку, из-за чего теперь отображается 4 NS-записи.

Скрин - http://joxi.ru/Q2KD7kzu49MvvA

Теперь нельзя ни удалить старые, ни добавить новые. Требуется созвониться с службой поддержки и объяснить им ситуацию, чтобы решить данный вопрос. Вся прелесть в том, что саппорт у них только на английском, что лично у меня вызывает ряд проблем.

В данном случае нужен человек с владением английского языка, который сможет понять и грамотно объяснить ситуацию.