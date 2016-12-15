ТЗ для лендинга https://dl.dropboxusercontent.com/u/25567496/DRESS_LOOK/index.html 1.Посадить лендинг на домен Tmdress.ru/franch 2.Сделать переадресацию с доменов: Tmdress.ru Tmdresslook.ru Тмдресс.рф Тмдресслук.рф на домен Tmdress.ru/franch 3.Заявки со всех форм должны падать на почту: [email protected] [email protected] 4.После ...
Объяснить проблему службе поддержки GoDaddy на английском
Собственно, при настройке домена допустили ошибку, из-за чего теперь отображается 4 NS-записи.
Скрин - http://joxi.ru/Q2KD7kzu49MvvA
Теперь нельзя ни удалить старые, ни добавить новые. Требуется созвониться с службой поддержки и объяснить им ситуацию, чтобы решить данный вопрос. Вся прелесть в том, что саппорт у них только на английском, что лично у меня вызывает ряд проблем.
В данном случае нужен человек с владением английского языка, который сможет понять и грамотно объяснить ситуацию.
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