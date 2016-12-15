Объяснить проблему службе поддержки GoDaddy на английском

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки150 просмотров

Собственно, при настройке домена допустили ошибку, из-за чего теперь отображается 4 NS-записи.

Скрин - http://joxi.ru/Q2KD7kzu49MvvA

Теперь нельзя ни удалить старые, ни добавить новые. Требуется созвониться с службой поддержки и объяснить им ситуацию, чтобы решить данный вопрос. Вся прелесть в том, что саппорт у них только на английском, что лично у меня вызывает ряд проблем.

В данном случае нужен человек с владением английского языка, который сможет понять и грамотно объяснить ситуацию.

8 лет назад
log1n0v
Артем 
35 лет
12 лет в сервисе
Был
7 месяцев назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Оперативно помог с возникшей проблемой, приятный человек, хороший специалист.
Хороший заказчик.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад