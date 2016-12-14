Ищем специалиста для настройки форума

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Закрытнет заявок130 просмотров

Нужно интегрировать и настроить форум discourse.org в сайт на Wordpress.  

Форум должен быть в итоге по адресу site.com/forum  

WordPress
8 лет назад
Nyjno100
Юрий 
37 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров