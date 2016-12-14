Организовать раздачу интернета в локальную сеть

Исходные данные:

Код:

﻿1.есть n-ое кол-во соксов socks5 (1.2.3.4:5000, 1.2.3.4:5001 ...)

2.роутер на ubuntu 16.04 (eth0 1.2.3.4/24 eth1 10.0.0.1/24)

3.клиенты с разными ОС (10.0.0.2, 10.0.0.3 ...)

Задача:

Раздать интернет с роутера в локальную сеть следующим образом,

весь трафик с клиента 10.0.0.2 идет через socks5 1.2.3.4:5000, с клиента 10.0.0.3 идет через socks5 1.2.3.4:5001 и т.д.

dns запросы должны проходить через socks5

на роутере настраивать можно все что угодно, на клиенте ничего.