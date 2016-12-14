Организовать раздачу интернета в локальную сеть

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Закрыт3 заявки141 просмотр

Исходные данные:

Код:

﻿1.есть n-ое кол-во соксов socks5 (1.2.3.4:5000, 1.2.3.4:5001 ...)

2.роутер на ubuntu 16.04 (eth0 1.2.3.4/24   eth1 10.0.0.1/24)

3.клиенты с разными ОС (10.0.0.2, 10.0.0.3 ...)

Задача:

Раздать интернет с роутера в локальную сеть следующим образом,

  весь трафик с клиента 10.0.0.2 идет через socks5 1.2.3.4:5000, с клиента 10.0.0.3 идет через socks5 1.2.3.4:5001 и т.д.

  dns запросы должны проходить через socks5

  на роутере настраивать можно все что угодно, на клиенте ничего.

Ubuntu
8 лет назад
vpnover
Максим 
55 лет
12 лет в сервисе
Был
7 лет назад

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