Настройка отправки почты

Нужна консультация человека, который разбирается в настройке отправки почты с сервера. Доступ к серверу дать не можем из соображений безопасности. Но готовы оплатить консультацию по часовой ставке с запасом. Называете жеалаемую оплату за час. Я думаю минимум 3-4 часа там будет.

Дано. Виртуальный сервер centos. Отправка из php. Нужно что бы письма доходили на все основные сервера gmail mail yandex.