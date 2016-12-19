Настройка отправки почты

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен5 заявок137 просмотров

Нужна консультация человека, который разбирается в настройке отправки почты с сервера. Доступ к серверу дать не можем из соображений безопасности. Но готовы оплатить консультацию по часовой ставке с запасом. Называете жеалаемую оплату за час. Я думаю минимум 3-4 часа там будет. 

Дано. Виртуальный сервер centos. Отправка из php. Нужно что бы письма доходили на все основные сервера gmail mail yandex. 

CentOSPHPНастройка почты
8 лет назад
atvgroup
Тен 
39 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Выбранный исполнитель

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Человек свое дело знает. Буду обращаться сам и готов порекомендовать другим.
Очень приятный и позитивный заказчик. Рекомендую.

Заявки фрилансеров

adminstation
Виталий 
59 лет
18 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад