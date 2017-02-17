Настроить VPS

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Приветствую.

Есть три OpenVZ VPS на Deb8 + ISPmanager 5 Lite; на одном основной домен, на двух других поддомены. На всех трёх нужно:

1. Настроить домены;

2. обновить nginx до последней стабильной версии, установить к нему модуль nginx_limit_speed_module, а так же включить (если не включены) модули ngx_http_gzip_module, ngx_http_limit_conn_module, ngx_http_limit_req_module;

3. установить/настроить memcache на все три VPS; должен быть доступен с любого из трёх VPS, недоступен для других;

4. установить ssl-сертификат для основного домена на первом VPS, а так же для поддоменов на двух других VPS (Wildcard, как я понимаю);

К работе нужно приступить сегодня, сделать не откладывая.

Жду предложений со сроками, стоимостью и описанием опыта.

С уважением.

NginxISPmanager
8 лет назад
m9i
38 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад
$55
1 день
Не первый раз работаю с Семёном. Всё отлично. Быстро, профессионально. Однозначно рекомендую.
приятный адекватный заказчик

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ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
3 месяца назад
8 лет назад