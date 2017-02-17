Наладка небольшой сети в заведении - 4 wifi точки доступа, 10 портовый маршрутизатор Mikrotik. Надо наладить DMZ маршрутизацию WiFi и порты для внутренней сети - видео наблюдение, терминал, внутрення сеть
Настроить VPS
Приветствую.
Есть три OpenVZ VPS на Deb8 + ISPmanager 5 Lite; на одном основной домен, на двух других поддомены. На всех трёх нужно:
1. Настроить домены;
2. обновить nginx до последней стабильной версии, установить к нему модуль nginx_limit_speed_module, а так же включить (если не включены) модули ngx_http_gzip_module, ngx_http_limit_conn_module, ngx_http_limit_req_module;
3. установить/настроить memcache на все три VPS; должен быть доступен с любого из трёх VPS, недоступен для других;
4. установить ssl-сертификат для основного домена на первом VPS, а так же для поддоменов на двух других VPS (Wildcard, как я понимаю);
К работе нужно приступить сегодня, сделать не откладывая.
Жду предложений со сроками, стоимостью и описанием опыта.
С уважением.
Выбранный исполнитель
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