Настроить VPS

Приветствую.

Есть три OpenVZ VPS на Deb8 + ISPmanager 5 Lite; на одном основной домен, на двух других поддомены. На всех трёх нужно:

1. Настроить домены;

2. обновить nginx до последней стабильной версии, установить к нему модуль nginx_limit_speed_module, а так же включить (если не включены) модули ngx_http_gzip_module, ngx_http_limit_conn_module, ngx_http_limit_req_module;

3. установить/настроить memcache на все три VPS; должен быть доступен с любого из трёх VPS, недоступен для других;

4. установить ssl-сертификат для основного домена на первом VPS, а так же для поддоменов на двух других VPS (Wildcard, как я понимаю);

К работе нужно приступить сегодня, сделать не откладывая.

Жду предложений со сроками, стоимостью и описанием опыта.

С уважением.