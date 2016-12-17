Администрировать сервера aka devops

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Закрыт4 заявки172 просмотра

Всем привет! 

Для проекта, у которого есть несколько внутренних сервисов, а именно: 

Backend-api для приложения 

Микросервис обработки изображений 

Микросервис товаров 

React 

Хостинг Selectel. Технологии: docker, python, PostgreSQL, FIREBASE, CDN, elastic, kibana, django, sentry, fabric, new relic.

Master, Staging, Dev. 

Текущие задачи: создать окружение для нейросети, поднять с разработчиками.

DjangoDockerFirebasePostgreSQLPython
8 лет назад
realogic
Ринат 
38 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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Нет заявок фрилансеров