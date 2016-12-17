Приветствую. Нужна помощь в настройке ДНС на сервере. У меня есть несколько сайтов размещенных на одном сервере. Для каждого сайта я хочу использовать отдельный Ip. Но также хочу для ...
Администрировать сервера aka devops
Всем привет!
Для проекта, у которого есть несколько внутренних сервисов, а именно:
Backend-api для приложения
Микросервис обработки изображений
Микросервис товаров
React
Хостинг Selectel. Технологии: docker, python, PostgreSQL, FIREBASE, CDN, elastic, kibana, django, sentry, fabric, new relic.
Master, Staging, Dev.
Текущие задачи: создать окружение для нейросети, поднять с разработчиками.
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