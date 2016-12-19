Требуется настроить VPS сервер.

На сервере два действующих сайта с пока ещё нулевой посещаемостью.

Сайты работают, но местами с какими то надрывами, временами возникает очень длительное время ответа сервера.

Нужно посмотреть и подправить действующие настройки РНР, а также проверить работу сжатия и кеширования сайтов.

Ну и вообще посмотреть профессиональным взглядом на программное обеспечение сервера и его настройку.