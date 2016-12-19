Исходные данные: Код: 1.есть n-ое кол-во соксов socks5 (1.2.3.4:5000, 1.2.3.4:5001 ...) 2.роутер на ubuntu 16.04 (eth0 1.2.3.4/24 eth1 10.0.0.1/24) 3.клиенты с разными ОС (10.0.0.2, 10.0.0.3 ...) Задача: ...
Настроить VPS сервер
Требуется настроить VPS сервер.
На сервере два действующих сайта с пока ещё нулевой посещаемостью.
Сайты работают, но местами с какими то надрывами, временами возникает очень длительное время ответа сервера.
Нужно посмотреть и подправить действующие настройки РНР, а также проверить работу сжатия и кеширования сайтов.
Ну и вообще посмотреть профессиональным взглядом на программное обеспечение сервера и его настройку.
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