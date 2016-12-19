Настроить VPS сервер

$25
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка108 просмотров

Требуется настроить VPS сервер.

На сервере два действующих сайта с пока ещё нулевой посещаемостью.

Сайты работают, но местами с какими то надрывами, временами возникает очень длительное время ответа сервера.

Нужно посмотреть и подправить действующие настройки РНР, а также проверить работу сжатия и кеширования сайтов.

Ну и вообще посмотреть профессиональным взглядом на программное обеспечение сервера и его настройку.

8 лет назад
filmfree
Дмитрий 
44 года
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$25
1 день
Выбрал Кирилла для выполнения поставленных задач и не ошибся с выбором! Работа была выполнена в полном объёме в сжатые сроки, со стороны исполнителя были даны профессиональные рекомендации касаемо других моментов. Был очень рад сотрудничеству, буду обращаться в будущем именно к Кириллу, а также рекомендовать его знакомым вебмастерам.
Спасибо за хороший отзыв, не часто люди основательно подходят к отзыву. Что касается работы. Работать понравилось, сработались как то с полуслова. Могу только рекомендовать!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад