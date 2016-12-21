Перенести сайт на более мощный сервер

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка126 просмотров

Нужно перенести сайт на сервер EX-40-SSD и произвести все настройки сервера для скоростной работы сайта.

8 лет назад
guest_14816837206888
8 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$100
14 дней
Хочу выразить просто огромнейшую благодарность Алексею за ответственный подход к решению проблемы, за скорость работы, за консультирование меня (юзверя) по всем сложным вопросам и помощь в принятии сложных решений. Буквально разжевал все сложные моменты, быстро решил проблему. Я очень рекомендую всем данного исполнителя, если вы хотите быстро справиться с задачей - это к нему. Буквально за несколько часов помог найти подходящий сервер для сайта, перенести его со старого сервера, произвел все настройки на новом сервере, что сайт стал просто "летать". Спасибо огромное!
Очень хороший и грамотный заказчик. Поставил четко задачу, по существу вопросы. По окончании быстрая оплата. Буду очень рад дальнейшему сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование