Перенести сайт на более мощный сервер

Хочу выразить просто огромнейшую благодарность Алексею за ответственный подход к решению проблемы, за скорость работы, за консультирование меня (юзверя) по всем сложным вопросам и помощь в принятии сложных решений. Буквально разжевал все сложные моменты, быстро решил проблему. Я очень рекомендую всем данного исполнителя, если вы хотите быстро справиться с задачей - это к нему. Буквально за несколько часов помог найти подходящий сервер для сайта, перенести его со старого сервера, произвел все настройки на новом сервере, что сайт стал просто "летать". Спасибо огромное!