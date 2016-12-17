Настройка DNS на Vestacp

Приветствую.

Нужна помощь в настройке ДНС на сервере.

У меня есть несколько сайтов размещенных на одном сервере.

Для каждого сайта я хочу использовать отдельный Ip.

Но также хочу для каждого сайта создать отдельный ДНС.

Для основного домена все прошло гладко и все работает.

А вот для остальных, что-то не могу разобраться, как правильно это сделать.

Нужен тот кто работал с vestacp и решал аналогичную задачу и сможет мне объяснить, что я делаю не так.

Заранее благодарен.