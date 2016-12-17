Нужно продиагнастироват апач, создать правильный 000-default. не дороже 10
Настройка DNS на Vestacp
Приветствую.
Нужна помощь в настройке ДНС на сервере.
У меня есть несколько сайтов размещенных на одном сервере.
Для каждого сайта я хочу использовать отдельный Ip.
Но также хочу для каждого сайта создать отдельный ДНС.
Для основного домена все прошло гладко и все работает.
А вот для остальных, что-то не могу разобраться, как правильно это сделать.
Нужен тот кто работал с vestacp и решал аналогичную задачу и сможет мне объяснить, что я делаю не так.
Заранее благодарен.
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