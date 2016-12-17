Настройка DNS на Vestacp

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Закрыт8 заявок199 просмотров

Приветствую. 

Нужна помощь в настройке ДНС на сервере. 

У меня есть несколько сайтов размещенных на одном сервере.  

Для каждого сайта я хочу использовать отдельный Ip.

Но также хочу для каждого сайта создать отдельный ДНС.

Для основного домена все прошло гладко и все работает.

А вот для остальных, что-то не могу разобраться, как правильно это сделать. 

Нужен тот кто работал с vestacp и решал аналогичную задачу и сможет мне объяснить, что я делаю не так. 

Заранее благодарен. 

8 лет назад
Alexsx
41 год
12 лет в сервисе
Был
месяц назад

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