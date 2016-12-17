Сетап Mikrotik - маршрутизатор и точки доступа

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Закрыт3 заявки164 просмотра

Наладка небольшой сети в заведении - 4 wifi точки доступа, 10 портовый маршрутизатор Mikrotik. Надо наладить DMZ маршрутизацию WiFi и порты для внутренней сети - видео наблюдение, терминал, внутрення сеть

8 лет назад
guest_14823084400528
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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