Переезд сайта на битрикс

$30
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен1 заявка107 просмотров

Нужно перетащить с одного хостинга на другой со всеми доп работами

8 лет назад
dijurkin
Никита 
40 лет
19 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
В очередной раз работаем, без нареканий, все четко и профессионально.
Все отлично, спасибо!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад