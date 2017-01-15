Опыт работы/навыки: ubuntu/debian server nginx supervisor mysql-server python environment (django, celery, gunicorn) node.js environment rabbitmq/celery FTP backup Обязанности: Необходимо провести настройку сервера для ...
Переезд сайта на битрикс
Нужно перетащить с одного хостинга на другой со всеми доп работами
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