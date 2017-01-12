Настроить postfix

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок166 просмотров

Был прецедент рассылки спама.

Сервер рассылки постфикс.

Логирование никаких данных по исполняемым файлам не дало.

Было выявлено 2 спам файла через антивирус.

1) Нужно настроить postfix по всем канонам. Проверить из какого источника идет спам, и настроить.

Система использует для отправки писем yandex как основной сервер

Сервер использует 2 домена и 2 ай-пи для отправки писем (заказы) и 2 мейла.

По логам пишет

postfix/smtp[1751]: connect to smtp3.scif.com[206.202.85.68]:25: Connection timed out

т.е. идет соединение к каким-то левым серверам smtp

надо заблокировать, чтобы не отправляло ничего с чужих серверов

SMTP
8 лет назад
speckau
35 лет
14 лет в сервисе
Был
2 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров