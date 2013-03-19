Системный администратор Linux

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок100 просмотров

Ubuntu. Установка и настройка Subversion (SVN) 2-3 проекта (ветки) + корректная работа с клиентами SVN включая TortiseSVN с предоставлением документации.

LinuxUbuntu
8 лет назад
guest_1484121560709
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров