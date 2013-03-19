Здравствуйте! Требуется помощь в установке SSL сертификата, а так же, настройке сервера и сайта для работы через SSL. Сайт работает на OcStore 1.5.5.1.2. Сервер Debian-7-amd64-ispmgr5
Системный администратор Linux
Ubuntu. Установка и настройка Subversion (SVN) 2-3 проекта (ветки) + корректная работа с клиентами SVN включая TortiseSVN с предоставлением документации.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать образ диска на сервере. Сервер линюкс. Нужно со всеми установленными модулями и файлами. Так как надо заменить рабочий диск и чтобы не настраивать потом заново всю систему со множеством программ.Закрыт8 лет назад
Настроить переадресацию в сервисе Оставляйте заявки, кто готов помочь Задание срочное.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Необходимо установить русифицированный redmine на vps и настроить сабдомен.Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
При проверке перехода на https было найдено ряд уязвимостей (прикрепил скрин). Вот ссылки на инструкции по устранению данных уязвимостей: SSL Labs DROWN - https://blog.qualys.com/securitylabs/2016/03/04/ssl-labs-drown-test-implementation-detailsThe FREAK Attack - https://censys.io/blog/freakSSL 3 - https://blog.qualys.com/ssllabs/2014/10/15/ssl-3-is-dead-killed-by-the-poodle-attackRC4 in TLS - https://blog.qualys.com/ssllabs/2013/03/19/rc4-in-tls-is-broken-now-whatТестируем сайт ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Вытащить из бекапа главную страницу и восстановить на хостинге. на джумле Срочно.Системное администрирование2 заявкиЗакрыт8 лет назад
Добрый день Примерно такие письма пришли от хостера (Джумала, отключили почту) Требуется полечить и вернуть отправку почты Здравствуйте! Вы являетесь клиентом SpaceWeb. Ваш логин: ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
По рекомендациям гугла требуется уменьшить время ответа сервера для сайта.Закрыт8 лет назад
Есть сервер с Centos6 и WHM. На нем размещены несколько wordpress, drupal и PHP сайтов где периодически возникают проблемы. Сейчас приходится решать проблемы уже после того как они возникли и были обнаружены по косвенным признакам ...Закрыт8 лет назад
Собственно сайты на ISP панели находятся, рассылается с них спам, их порядка 10-12 штук, один из них явно заражен hdesigninfo.ru нужно почистить и посмотреть может уязвимость скриптов как-то уладить, так как с этим сайтом не впервые ...Системное администрирование5 заявокЗакрыт8 лет назад