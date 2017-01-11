Устранить SSL уязвимости на сервере

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Завершен10 заявок166 просмотров

При проверке перехода на https было найдено ряд уязвимостей (прикрепил скрин).

Вот ссылки на инструкции по устранению данных уязвимостей:

Тестируем сайт на уязвимости через ресурс https://www.ssllabs.com/ssltest/
8 лет назад
uarichs
38 лет
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад
$10
1 день
Сергей все выполнил молниеносно и качественно. Профи в своем деле! Рекомендую!
Отличный заказчик. Проверка оплата и быстро=) Рекомендую!

Заявки фрилансеров

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
6 часов назад
8 лет назад