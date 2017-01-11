Вытащить из бекапа главную страницу и восстановить на хостинге. на джумле Срочно.
Устранить SSL уязвимости на сервере
При проверке перехода на https было найдено ряд уязвимостей (прикрепил скрин).
Вот ссылки на инструкции по устранению данных уязвимостей:
- SSL Labs DROWN - https://blog.qualys.com/securitylabs/2016/03/04/ssl-labs-drown-test-implementation-details
- The FREAK Attack - https://censys.io/blog/freak
- SSL 3 - https://blog.qualys.com/ssllabs/2014/10/15/ssl-3-is-dead-killed-by-the-poodle-attack
- RC4 in TLS - https://blog.qualys.com/ssllabs/2013/03/19/rc4-in-tls-is-broken-now-what
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