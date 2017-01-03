Срочно почистить сайты на VDS сервере

Собственно сайты на ISP панели находятся, рассылается с них спам, их порядка 10-12 штук, один из них явно заражен hdesigninfo.ru нужно почистить и посмотреть может уязвимость скриптов как-то уладить, так как с этим сайтом не впервые такое..

Просьба писать если вас устраивает бюджет и оплата по факту. На яд. 500 руб.