Системное администрирование nginx, apache, ispmanager, cl

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Закрыт9 заявок178 просмотров

Добрый день!

Требуется настройка серверов для ввода в эксплуатацию под нужны shared-хостинга.

1. Проверка железа сервера

2. Настройка сервера по инструкции (предоставляется)

3. Установка и настройка ISPmanager 5 – поддержка нескольких режимов PHP (apache, fcgi, cgi) и версий 5.2 – 7

4. Настройка opcache (память по ajax не менее 128мб)

5. Настройка почтового сервера

6. Ввод сервера в DNSmanager

7. Ввод сервера в мониторинг Nagios (есть образец настройки параметров монитроинга)

8. Тестирование

Общее время по вводу сервера в эксплуатацию – 6 часов.

Настройка проверяется старшим администратором.

Дальнейшая платная поддержка.

Пожалуйста, указывайте порядок цен за 1 час работ.

AJAXApacheNginxPHPISPmanager
8 лет назад
hr-alphainfinity
Алексей 
41 год
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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