Нужно настроить, чтобы сервер Asterisk при звонках совершал обращения к CRM-системе.
Системное администрирование nginx, apache, ispmanager, cl
Добрый день!
Требуется настройка серверов для ввода в эксплуатацию под нужны shared-хостинга.
1. Проверка железа сервера
2. Настройка сервера по инструкции (предоставляется)
3. Установка и настройка ISPmanager 5 – поддержка нескольких режимов PHP (apache, fcgi, cgi) и версий 5.2 – 7
4. Настройка opcache (память по ajax не менее 128мб)
5. Настройка почтового сервера
6. Ввод сервера в DNSmanager
7. Ввод сервера в мониторинг Nagios (есть образец настройки параметров монитроинга)
8. Тестирование
Общее время по вводу сервера в эксплуатацию – 6 часов.
Настройка проверяется старшим администратором.
Дальнейшая платная поддержка.
Пожалуйста, указывайте порядок цен за 1 час работ.
Заявки фрилансеров
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