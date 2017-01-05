Уменьшить ответ сервера на хостинге

$10
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки199 просмотров

Ускорить загрузку сайта на серваке. включить кэширование и все остальное!

и показать как это сделать на видео!

проверка через https://developers.google.com/speed/

и другие серверы

8 лет назад
seriuslait
Алексей 
36 лет
12 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
$50
1 день
Алексей золотых рук мастер! Все было выполнено без задержек.
Отличный заказчик! Четкая задача, мгновенная оплата! Лучшие рекомендации!

Заявки фрилансеров

vaxvms
50 лет
12 лет в сервисе
Был
4 дня назад
8 лет назад
#1
Системное администрирование