Уменьшить ответ сервера на хостинге

Есть сайт(онлайн-сервис) на django. Я в этом плохо разбираюсь, но там вроде связка django,nginx,uwsgi. Нагрузка на машину очень велика. Судя по топу uwsgi переодически грузит проц на 100%. Посещаемость 2-3к в сутки + бекенд софт. ...