Собрать кластер Posgresql bdr

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Закрыт1 заявка123 просмотра

требуется срочно собрать кластер базы данных PostgreSQL bdr из 8 серверов (4ЦОД, 4 РЦОД).

PostgreSQL
8 лет назад
akva
18 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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