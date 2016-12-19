в папках отсутствуют права на запись и редактирование (хз почему) нужно восстановить корректные права, чтобы из панели управления создалась резервная копия сайта
Помочь создать образ удаленного сервера на Ubuntu
Имеется удаленный сервер на Ubuntu, я хочу его склонировать, чтобы иметь возможность запустить на виртуальной машине.
Мне нужны инструкции как это грамотно сделать.
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