Помочь создать образ удаленного сервера на Ubuntu

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Закрыт3 заявки152 просмотра

Имеется удаленный сервер на Ubuntu, я хочу его склонировать, чтобы иметь возможность запустить на виртуальной машине.

Мне нужны инструкции как это грамотно сделать.

Ubuntu
8 лет назад
alexxzhuravlev
37 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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