Исключить robots.txt из редиректа

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен6 заявок230 просмотров

Добрый день,

Недавно сайт переехал с http на https. Сейчас настроен редирект, нужно исключить robots.txt из редиректа: чтобы он был доступен по адресу http://site.ru/robots.txt

8 лет назад
osmyakov
35 лет
12 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад
$10
1 день
Все отлично, Сергей очень быстро справился с проблемой, буду обращаться еще.
Все отлично, проверка и оплата моментально! Рекомендую!

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micros
34 года
12 лет в сервисе
Был
11 часов назад
8 лет назад