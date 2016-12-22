Администратор на сервер, сайт на РУБИ

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт7 заявок155 просмотров

Есть сайт на Руби он Рейлс, и он запущен на сервере.  

Необходимо продиагностировать сервер, оценить ситуацию, приняв права у админа. 

8 лет назад
Rotor26
41 год
12 лет в сервисе
Был
5 лет назад

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Нет заявок фрилансеров