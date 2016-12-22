Сервер с WHM похакали - надо почистить

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок150 просмотров

1) Есть жалоба хостеру на наш ip что он стал частью ботнета.

2) Необходимо установить ffmpeg на сервер

Требуется помощь профессионального админа

8 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров