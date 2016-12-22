Есть сайт на Руби он Рейлс, и он запущен на сервере. Необходимо продиагностировать сервер, оценить ситуацию, приняв права у админа.
Поменять домен на сайте
Здравствуйте. Нужно сменить название домена на сайте. Хостинг таймвеб. Доступы предоставим.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, с которого идут СПАМ рассылки, хостер пишет о взломе сайта и вредоносном скрипте, который рассылает СПАМ-рассылку, процесс скрипта убили, но это временная мера. Нужно найти уязвимости сайта, залатать все дыры, и ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Есть жалоба хостеру на наш ip что он стал частью ботнета. 2) Необходимо установить ffmpeg на сервер Требуется помощь профессионального админаСистемное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется удаленный сервер на Ubuntu, я хочу его склонировать, чтобы иметь возможность запустить на виртуальной машине. Мне нужны инструкции как это грамотно сделать.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $18
в папках отсутствуют права на запись и редактирование (хз почему) нужно восстановить корректные права, чтобы из панели управления создалась резервная копия сайтаСистемное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Приветствую. Есть три OpenVZ VPS на Deb8 + ISPmanager 5 Lite; на одном основной домен, на двух других поддомены. На всех трёх нужно: 1. Настроить домены; 2. обновить nginx до последней стабильной ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Наладка небольшой сети в заведении - 4 wifi точки доступа, 10 портовый маршрутизатор Mikrotik. Надо наладить DMZ маршрутизацию WiFi и порты для внутренней сети - видео наблюдение, терминал, внутрення сетьСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Всем привет! Для проекта, у которого есть несколько внутренних сервисов, а именно: Backend-api для приложения Микросервис обработки изображений Микросервис товаров React Хостинг Selectel. ...Системное администрирование4 заявкиЗакрыт8 лет назад
Приветствую. Нужна помощь в настройке ДНС на сервере. У меня есть несколько сайтов размещенных на одном сервере. Для каждого сайта я хочу использовать отдельный Ip. Но также хочу для ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад