Установить SSL без потери трафика

Этот заказчик из разряда тех, с кем просто приятно иметь дело! Обсудили работы, выбрали время, состыковались и сделали. Надо сказать что заказчик неожиданно отлично ориентируется в работе своего сайта, и хорошо содействовал устранению шероховатостей в переводе сайта на https протокол. Большое спасибо за проект, и мои рекомендации.