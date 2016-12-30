Добрый день, есть проект -10 серверов, всё на Linux , используется Jenkins, Ansible, docker итд необходимо разобраться, описать и взять на обслуживание.
Установить SSL без потери трафика
Здравствуйте!
Надо установить SSL сертификат на Debian 8.5 x64 без потери трафика!
Сменить все ссылки через запрос mysql на https
сайт работает на wordpress
Цена, сроки? Есть успешные установки без просадки по трафику?
Выбранный исполнитель
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Добрый день, Недавно сайт переехал с http на https. Сейчас настроен редирект, нужно исключить robots.txt из редиректа: чтобы он был доступен по адресу http://site.ru/robots.txtЗавершен8 лет назад
Здравствуйте. Нужно сменить название домена на сайте. Хостинг таймвеб. Доступы предоставим.Системное администрирование14 заявокЗакрыт8 лет назад
Есть сайт на Руби он Рейлс, и он запущен на сервере. Необходимо продиагностировать сервер, оценить ситуацию, приняв права у админа.Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Есть сайт, с которого идут СПАМ рассылки, хостер пишет о взломе сайта и вредоносном скрипте, который рассылает СПАМ-рассылку, процесс скрипта убили, но это временная мера. Нужно найти уязвимости сайта, залатать все дыры, и ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Есть жалоба хостеру на наш ip что он стал частью ботнета. 2) Необходимо установить ffmpeg на сервер Требуется помощь профессионального админаСистемное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
Имеется удаленный сервер на Ubuntu, я хочу его склонировать, чтобы иметь возможность запустить на виртуальной машине. Мне нужны инструкции как это грамотно сделать.Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
- $18
в папках отсутствуют права на запись и редактирование (хз почему) нужно восстановить корректные права, чтобы из панели управления создалась резервная копия сайтаЗавершен8 лет назад
Приветствую. Есть три OpenVZ VPS на Deb8 + ISPmanager 5 Lite; на одном основной домен, на двух других поддомены. На всех трёх нужно: 1. Настроить домены; 2. обновить nginx до последней стабильной ...Завершен8 лет назад
Наладка небольшой сети в заведении - 4 wifi точки доступа, 10 портовый маршрутизатор Mikrotik. Надо наладить DMZ маршрутизацию WiFi и порты для внутренней сети - видео наблюдение, терминал, внутрення сетьСистемное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад