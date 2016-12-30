Установить SSL без потери трафика

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Завершен6 заявок173 просмотра

Здравствуйте! 

Надо установить  SSL сертификат на Debian 8.5 x64 без потери трафика! 

Сменить все ссылки через запрос mysql на https 

сайт работает на wordpress 

Цена, сроки? Есть успешные установки без просадки по трафику?

DebianMySQLWordPress
8 лет назад
linege
40 лет
15 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$30
1 день
Кирилл настоящий профи, сказал-сделал без всяких лишних слов. Установил ssl сертификат быстро и качественно, проверка ssllabs.com показала самый высокий рейтинг (А) я очень доволен! Надеюсь на дальнейшее сотрудничество!
Этот заказчик из разряда тех, с кем просто приятно иметь дело! Обсудили работы, выбрали время, состыковались и сделали. Надо сказать что заказчик неожиданно отлично ориентируется в работе своего сайта, и хорошо содействовал устранению шероховатостей в переводе сайта на https протокол. Большое спасибо за проект, и мои рекомендации.

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад