HighLoad проект с балансировкой и DEVOPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен10 заявок223 просмотра

Добрый день, 

есть проект -10 серверов, всё на Linux ,  используется Jenkins, Ansible, docker итд 

необходимо разобраться, описать и взять на обслуживание. 

DockerLinux
8 лет назад
guest_14785834241788
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва

Выбранный исполнитель

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад
$400
1 день
долго определялись с выбором! итог - лучшие исполнители ! Критерии выбора - тех знания , опыт , клиентоориентированность ! РЕКОМЕНДУЮ!
Спасибо!

Заявки фрилансеров

vik_kr
Виктор 
40 лет
15 лет в сервисе
Был
3 года назад
8 лет назад