Обновить пароли от сервера

Хороший заказчик, давно "присматривались", но вот удалось поработать ) И не зря! Cотрудничество прошло гладко, ни к чему не придраться, одни положительные впечатления от работы. По моей просьбе перенесли время работ. Деньги получил сразу после выполнения, как договаривались, даже с небольшим, но приятным бонусом! Спасибо, всем рекомендую к сотрудничеству!