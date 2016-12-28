Обновить пароли от сервера

$33
  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки134 просмотра

Есть сервер с несколькими сайтами и сервер для бекапа, необходимо сменить пароль второго и перенастроить бекап с новым паролем. Также нужно сменить пароли от базы данных mysql. Все через TeamViewer.

MySQL
8 лет назад
Missiya
34 года
12 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$33
1 день
Все прошло отлично. Работал через удаленный рабочий стол. Сменил данные от основного сервера и сервера бекапа, все настроил. Очень рекомендую! Спасибо огромное.
Хороший заказчик, давно "присматривались", но вот удалось поработать ) И не зря! Cотрудничество прошло гладко, ни к чему не придраться, одни положительные впечатления от работы. По моей просьбе перенесли время работ. Деньги получил сразу после выполнения, как договаривались, даже с небольшим, но приятным бонусом! Спасибо, всем рекомендую к сотрудничеству!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад