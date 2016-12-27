Django+uwsgi+nginx - высокая нагрузка. Найти причину и устранить.

Есть сайт(онлайн-сервис) на django. Я в этом плохо разбираюсь, но там вроде связка django,nginx,uwsgi. Нагрузка на машину очень велика. Судя по топу uwsgi переодически грузит проц на 100%. Посещаемость 2-3к в сутки + бекенд софт. Стоит на debian os, железо вполне неплохое. У конкурентов на этом движке(cms купленная у этого же продавца) всё летает. Страницы порой грузятся по несколько минут, в итоге вообще не загружаются с разными ошибками, а бывает наоборот всё нормально, но через 3-5 минут опять тупит.

Прикрепляю несколько скриншотов для лучшего понимания проблемы.

Нужно найти причину проблемы и способ её решения.