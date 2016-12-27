Настройка сервера Asterisk (интеграция с CRM)

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Нужно настроить, чтобы сервер Asterisk при звонках совершал обращения к CRM-системе.

Asterisk
8 лет назад
alexfill
39 лет
17 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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