Прикрутить домен к серверу ubuntu с nginx и tomcat

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Закрыт2 заявки148 просмотров

нужно также настроить чтобы запускалось.

сервер был настроен, но сайт я нечаянно снес.

теперь использую его как тестовый, но war-ники почему-то не запускаются

и домен вроде не привязывается,может не правильно настроил.

NginxUbuntu
8 лет назад
beloeseo
Евгений 
41 год
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
3 отзыва

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