Настроить сервер

Установил чистый сервер и ОС сентос 6.5

нужно поставить мускуль пых нгинкс апач май админ.

Сервер работал но посыпался диск - и из за этого надо ставить заново.

Все файлы конфигов есть - это закину. Также есть бекап всего сервера на другом диске. (копировал по райд1 - может с него можно развернуть чтото из модулей)

Посмотрите прикрепленные файлы инфо - такую конфигурацию надо поставить.

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