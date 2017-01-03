Настроить сервер

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Закрыт13 заявок162 просмотра

Установил чистый сервер и ОС сентос 6.5

нужно поставить мускуль пых нгинкс апач май админ.

Сервер работал но посыпался диск - и из за этого надо ставить заново.

Все файлы конфигов есть - это закину. Также есть бекап всего сервера на другом диске. (копировал по райд1 - может с него можно развернуть чтото из модулей)

Посмотрите прикрепленные файлы инфо - такую конфигурацию надо поставить.

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8 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
22 отзыва(-1)

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