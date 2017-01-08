Почистить VPS, аудит безопасности, техподдержка

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен9 заявок147 просмотров

Добрый день! Нужно почистить сайты, аудит безопасности, техподдержка, оптимизация ВПС. Всего около 10 сайтов.

8 лет назад
3499991
35 лет
10 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$50
2 дня
Работа выполнена, сайты почищены, сервер оптимизирован. Рекомендую.
Доступы дали, по тимвьюверу не заставляли работать, как сейчас пошла мода. Работу приняли, расчитались. Все ок. Спасибо. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад