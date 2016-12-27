Настройка чистого сервера на CentOS 7

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Закрыт1 заявка125 просмотров

Поставить ISPManager 5 Lite

Сменит версию php на 5.6

Установить расширение для php Phalcon

CentOSPHPISPmanager
8 лет назад
btpahce
Андрей 
39 лет
11 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров