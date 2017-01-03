Создание call центра

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Необходимо организовать call-центр. 

Грамотная настройка и дальнейшая поддержка ip телефонии на базе Asterisk

Обязательные требования

Знание принципов построения телефонии и каналов обмена. Умение администрировать Linux

AsteriskLinux
8 лет назад
ADS-Autoline
Сергей 
44 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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