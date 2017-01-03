Не работает email подписка (mailpoet) на сайте,нужна помощь в решении проблемы.
Создание call центра
Необходимо организовать call-центр.
Грамотная настройка и дальнейшая поддержка ip телефонии на базе Asterisk
Обязательные требования
Знание принципов построения телефонии и каналов обмена. Умение администрировать Linux
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