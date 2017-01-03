Автоматическая проверка сервера на вирусы, трояны, бекдоры

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Закрыт6 заявок167 просмотров

Есть сервер с Centos6 и WHM. На нем размещены несколько wordpress, drupal и PHP сайтов где периодически возникают проблемы.  Сейчас приходится решать проблемы уже после того как они возникли и были обнаружены по косвенным признакам (рассылка спама, замедление работы, abuse reports)

Хотелось бы организовать автоматическую проверку на все это чтобы скрипт сам сообщал об обнаруженной проблеме и сообщал мне по почте. Если какие-то вещи можно устранять автоматически по желательно это запрограммировать тоже

DrupalPHPWordPress
8 лет назад
olson
52 года
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

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