Автоматическая проверка сервера на вирусы, трояны, бекдоры

Есть сервер с Centos6 и WHM. На нем размещены несколько wordpress, drupal и PHP сайтов где периодически возникают проблемы. Сейчас приходится решать проблемы уже после того как они возникли и были обнаружены по косвенным признакам (рассылка спама, замедление работы, abuse reports)

Хотелось бы организовать автоматическую проверку на все это чтобы скрипт сам сообщал об обнаруженной проблеме и сообщал мне по почте. Если какие-то вещи можно устранять автоматически по желательно это запрограммировать тоже