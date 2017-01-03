Есть сервер с Centos6 и WHM. На нем размещены несколько wordpress, drupal и PHP сайтов где периодически возникают проблемы. Сейчас приходится решать проблемы уже после того как они возникли и были обнаружены по косвенным признакам ...
Время ответа сервера.
По рекомендациям гугла требуется уменьшить время ответа сервера для сайта.
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