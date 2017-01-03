Очистка от вируса

Добрый день

Примерно такие письма пришли от хостера (Джумала, отключили почту)

Требуется полечить и вернуть отправку почты

Здравствуйте!

Вы являетесь клиентом SpaceWeb.

Ваш логин: in**

В ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое.

Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание:

/home/i***public_html/post.php : PHP.HostComm.#241227.PHP.BackD oor.remote.exec.inj.1.UNOFFICI AL

Вы являетесь зарегистрированным пользователем хостинга SpaceWeb.

Ваш логин: inf***

На Вашем аккаунте было зафиксировано нарушение пункта 2.12 Приложения № 1 к

Договору на оказание услуг хостинга и регистрации доменов (документ доступен

по адресу sweb.ru/docs/oferta.pdf):

====

В период использования услуг Исполнителя (за исключением тарифных планов

«VDS») Заказчик не должен превышать следующие лимиты:

...

- отправка почтовых сообщений скриптами (sendmail): максимальное количество

писем за 1 час с одного аккаунта = 1000;

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По этой причине для Вашего аккаунта была приостановлена возможность отправки

писем со скриптов сайтов (sendmail).