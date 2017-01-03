Очистка от вируса

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Закрыт10 заявок150 просмотров

Добрый день 

Примерно такие письма пришли от хостера (Джумала, отключили почту) 

Требуется полечить и вернуть отправку почты 

Здравствуйте!  

Вы являетесь клиентом SpaceWeb.  

Ваш логин: in** 

В ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое.  

Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание:  

/home/i***public_html/post.php : PHP.HostComm.#241227.PHP.BackD oor.remote.exec.inj.1.UNOFFICI AL  

Вы являетесь зарегистрированным пользователем хостинга SpaceWeb.  

Ваш логин: inf*** 

На Вашем аккаунте было зафиксировано нарушение пункта 2.12 Приложения № 1 к  

Договору на оказание услуг хостинга и регистрации доменов (документ доступен  

по адресу sweb.ru/docs/oferta.pdf):  

====  

В период использования услуг Исполнителя (за исключением тарифных планов  

«VDS») Заказчик не должен превышать следующие лимиты:  

...  

- отправка почтовых сообщений скриптами (sendmail): максимальное количество  

писем за 1 час с одного аккаунта = 1000;  

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По этой причине для Вашего аккаунта была приостановлена возможность отправки  

писем со скриптов сайтов (sendmail).

8 лет назад
archic_unique
Артур 
42 года
9 лет в сервисе
Был
7 лет назад
4 отзыва

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