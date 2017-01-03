По рекомендациям гугла требуется уменьшить время ответа сервера для сайта.
Очистка от вируса
Добрый день
Примерно такие письма пришли от хостера (Джумала, отключили почту)
Требуется полечить и вернуть отправку почты
Здравствуйте!
Вы являетесь клиентом SpaceWeb.
Ваш логин: in**
В ходе плановой проверки на Вашем аккаунте было обнаружено подозрительное, потенциально вредоносное, содержимое.
Ниже приведены пути к найденным файлам, а также их описание:
/home/i***public_html/post.php : PHP.HostComm.#241227.PHP.BackD oor.remote.exec.inj.1.UNOFFICI AL
Вы являетесь зарегистрированным пользователем хостинга SpaceWeb.
Ваш логин: inf***
На Вашем аккаунте было зафиксировано нарушение пункта 2.12 Приложения № 1 к
Договору на оказание услуг хостинга и регистрации доменов (документ доступен
по адресу sweb.ru/docs/oferta.pdf):
====
В период использования услуг Исполнителя (за исключением тарифных планов
«VDS») Заказчик не должен превышать следующие лимиты:
...
- отправка почтовых сообщений скриптами (sendmail): максимальное количество
писем за 1 час с одного аккаунта = 1000;
====
По этой причине для Вашего аккаунта была приостановлена возможность отправки
писем со скриптов сайтов (sendmail).
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