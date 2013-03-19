Создать образ диска

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок148 просмотров

Нужно создать образ диска на сервере. Сервер линюкс.

Нужно со всеми установленными модулями и файлами. Так как надо заменить рабочий диск и чтобы не настраивать потом заново всю систему со множеством программ.

8 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
22 отзыва(-1)

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