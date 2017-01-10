Установить redmine на vps

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен4 заявки132 просмотра

Необходимо установить русифицированный redmine на vps и настроить сабдомен.

8 лет назад
vladisi01mos
Влад 
36 лет
13 лет в сервисе
Был
2 года назад

Выбранный исполнитель

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад
$50
2 дня
Все быстро и качественно. Рекомендую Кирилла как отличного профессионала.
Спасибо большое за отзыв. Приятно было поработать!

Заявки фрилансеров

mexanik
Кирилл 
43 года
18 лет в сервисе
Был
5 лет назад
199 отзывов
8 лет назад