Настройка сервера и сайта для работы через SSL

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Закрыт12 заявок172 просмотра

Здравствуйте!

Требуется помощь в установке SSL сертификата, а так же, настройке сервера и сайта для работы через SSL.

Сайт работает на OcStore 1.5.5.1.2.

Сервер Debian-7-amd64-ispmgr5

DebianocStore
8 лет назад
Alexey-Dolgih
Алексей 
49 лет
16 лет в сервисе
Был
2 года назад

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