Описание: 1 часть. На VPS установлен exim4. У VPS один публичный IP, к нему привязан домен и все поддомены (A запись указывает на domain.com и на *.domain.com) Нужно настроить exim4 для приема ...
Восстановить сервер
На сервере есть 3 диска
На одном из дисков в бекапе сохранена полностью ОС со всеми разделами (файлы всего сервера с сайтами без архивации, включая системные разделы и раздел /boot ) — установлена ОС centos 6.5
файлы копировал через консоль такой командой --- rsync -avp --delete --exclude-from=/root/exclude / /backup/
Нужно: перелить все файлы на другой диск и запустить систему.
Тоесть создать загрузчик на диске и перелить файлы.
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