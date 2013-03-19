Восстановить сервер

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На сервере есть 3 диска

На одном из дисков в бекапе сохранена полностью ОС со всеми разделами (файлы всего сервера с сайтами без архивации, включая системные разделы и раздел /boot ) — установлена ОС centos 6.5

файлы копировал через консоль такой командой ---  rsync -avp --delete --exclude-from=/root/exclude / /backup/

Нужно: перелить все файлы на другой диск и запустить систему.

Тоесть создать загрузчик на диске и перелить файлы. 

CentOS
8 лет назад
moder77
Олег 
43 года
13 лет в сервисе
Был
22 дня назад
22 отзыва(-1)

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