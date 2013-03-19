Требуется консультация по настройке сети в Virtualbox под Windows

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт6 заявок114 просмотров

Нужна консультация по настройке сети в Virtualbox и Windows. Грубо говоря, нужно сделать, чтобы Virtualbox имел доступ в интернет через сеть на хосте. Детальнее в л.с.

8 лет назад
vitaleg
41 год
11 лет в сервисе
Был
9 месяцев назад

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