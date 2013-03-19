Поднять и настроить сервер под тяжелый интернет магазин

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок157 просмотров

1) Сервер для интернет магазина с большим количеством товаров около 500 тысяч основная проблема долгая загрузка старниц

Cms shop-script 6

От фрилансеров: 

а) Предложения как улучить - оптимизировать

б) Цена за работу

8 лет назад
droni4
Андрей 
36 лет
16 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров