Перевести 3 сайта, размещенных на одном хостинге с HTTP на HTTPS

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен12 заявок137 просмотров

Здравствуйте, необходимо перевести три сайта, размещенных на одном хостинге с HTTP на HTTPS.

2 сайта практически пустые.

Адреса:

prodamtext.com

antimoralist.ru

http://profilaktika.club/

От вас:

- Цена

- Сроки

- Скайп для обратной связи.

Предпочтение недорогим исполнителям.

8 лет назад
pasicnjuk_lena
36 лет
11 лет в сервисе
Была
2 года назад

Выбранный исполнитель

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад
$6
1 день
Работа была выполнена быстро. Приятное и вежливое общение. Рекомендую!
Все хорошо, четкая задача, быстрая оплата, рекомендую!

Заявки фрилансеров

aleksei88
Алексей 
36 лет
9 лет в сервисе
Был
8 лет назад
51 отзыв(-6)
8 лет назад