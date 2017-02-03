Настроить exim4 на прием почты для всех пользователей со всех субдомен

Описание:

1 часть.

На VPS установлен exim4. У VPS один публичный IP, к нему привязан домен и все поддомены (A запись указывает на domain.com и на *.domain.com)

Нужно настроить exim4 для приема почты для всех пользователей на домене и на всех поддоменах.

Пример адресов которые должны приниматься:

[email protected],

[email protected],

[any_string]@domain.com,

[any_string]@sub1.domain.com,

[any_string]@sub2.domain.com,

[any_string]@[any_subdomain].domain.com

Желательна настройка через конфиг файл, чтобы легко было автоматизировать процесс настройки множества VPS.

2 часть.

С целью экономии места на VPS необходимо удалять всю входящую почту сразу после приема. Но прием должен состоятся. Сервер отправляющий почту на VPS должен получить ответ об успешной доставке. Удаление можно настроить через сам exim4 или же направить всю почту в /dev/null . Но это уже на усмотрения исполнителя.