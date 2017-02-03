Настроить exim4 на прием почты для всех пользователей со всех субдомен

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Завершен3 заявки137 просмотров

Описание:

1 часть.

На VPS установлен exim4. У VPS один публичный IP, к нему привязан домен и все поддомены (A запись указывает на domain.com и на *.domain.com)

Нужно настроить exim4 для приема почты для всех пользователей на домене и на всех поддоменах.

Пример адресов которые должны приниматься:

[email protected],

[email protected],

[any_string]@domain.com,

[any_string]@sub1.domain.com,

[any_string]@sub2.domain.com,

[any_string]@[any_subdomain].domain.com

Желательна настройка через конфиг файл, чтобы легко было автоматизировать процесс настройки множества VPS.

2 часть.

С целью экономии места на VPS необходимо удалять всю входящую почту сразу после приема. Но прием должен состоятся. Сервер отправляющий почту на VPS должен получить ответ об успешной доставке. Удаление можно настроить через сам exim4 или же направить всю почту в /dev/null . Но это уже на усмотрения исполнителя.

8 лет назад
sumus
37 лет
11 лет в сервисе
Был
2 месяца назад

Выбранный исполнитель

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад
$20
1 день
Отличное исполнение! Коммуникабельность на высоте. Рекомендую Руслана как хорошего исполнителя.
Рекомендую Евгения как добросовестного заказчика. Несмотря на задержку с моей стороны он терпеливо дождался результата, проверил и сразу же оплатил. Весьма и весьма доволен сотрудничеством.

Заявки фрилансеров

synergix
Руслан 
42 года
12 лет в сервисе
Был
2 года назад
8 лет назад