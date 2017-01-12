Нужна помощь в настройке хостинга и сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт8 заявок149 просмотров

Доброго времени.

Есть хостинг, на нем несколько сайтов (wp).

Сайты создавались и устанавливались на хостинг в разное время разными людьми.

Необходимо удалить лишние учетные фтп записи, настроить бэкапы, настроить защиту сайтов. В общем навести порядок на хостинге.

WordPress
8 лет назад
rusich86
Алексей 
40 лет
12 лет в сервисе
Был
3 года назад

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