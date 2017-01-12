Необходима разработка, установка jabber сервера
Нужна помощь в настройке хостинга и сайта
Доброго времени.
Есть хостинг, на нем несколько сайтов (wp).
Сайты создавались и устанавливались на хостинг в разное время разными людьми.
Необходимо удалить лишние учетные фтп записи, настроить бэкапы, настроить защиту сайтов. В общем навести порядок на хостинге.
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Системное администрированиенет заявокЗакрыт8 лет назад
Был прецедент рассылки спама. Сервер рассылки постфикс. Логирование никаких данных по исполняемым файлам не дало. Было выявлено 2 спам файла через антивирус. 1) Нужно настроить postfix по всем канонам. ...Системное администрирование8 заявокЗакрыт8 лет назад
На сервере есть 3 диска На одном из дисков в бекапе сохранена полностью ОС со всеми разделами (файлы всего сервера с сайтами без архивации, включая системные разделы и раздел /boot ) — установлена ОС ...Системное администрирование3 заявкиЗакрыт8 лет назад
Описание: 1 часть. На VPS установлен exim4. У VPS один публичный IP, к нему привязан домен и все поддомены (A запись указывает на domain.com и на *.domain.com) Нужно настроить exim4 для приема ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Здравствуйте, необходимо перевести три сайта, размещенных на одном хостинге с HTTP на HTTPS. 2 сайта практически пустые. Адреса: prodamtext.com antimoralist.ru http://profilaktika.club/ От вас: - Цена - Сроки ...Системное администрирование1 исполнительЗавершен8 лет назад
Нужна консультация по настройке сети в Virtualbox и Windows. Грубо говоря, нужно сделать, чтобы Virtualbox имел доступ в интернет через сеть на хосте. Детальнее в л.с.Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад
1) Сервер для интернет магазина с большим количеством товаров около 500 тысяч основная проблема долгая загрузка старниц Cms shop-script 6 От фрилансеров: а) Предложения как улучить - оптимизировать ...Системное администрирование10 заявокЗакрыт8 лет назад
Ubuntu. Установка и настройка Subversion (SVN) 2-3 проекта (ветки) + корректная работа с клиентами SVN включая TortiseSVN с предоставлением документации.Системное администрирование7 заявокЗакрыт8 лет назад
Здравствуйте! Требуется помощь в установке SSL сертификата, а так же, настройке сервера и сайта для работы через SSL. Сайт работает на OcStore 1.5.5.1.2. Сервер Debian-7-amd64-ispmgr5Системное администрирование12 заявокЗакрыт8 лет назад
Нужно создать образ диска на сервере. Сервер линюкс. Нужно со всеми установленными модулями и файлами. Так как надо заменить рабочий диск и чтобы не настраивать потом заново всю систему со множеством программ.Системное администрирование6 заявокЗакрыт8 лет назад