Системное администрирование сервера и настройка окружения.

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
Закрыт10 заявок215 просмотров

Опыт работы/навыки: 

ubuntu/debian server

nginx 

supervisor 

mysql-server

python environment (django, celery, gunicorn)

node.js environment 

rabbitmq/celery 

FTP backup

Обязанности:

Необходимо провести настройку сервера для собственных проектов компании, которые работают с использованием перечисленных технологий. Сейчас планируется постепенно переносить приложения с настоящего сервера на новый, на котором нужно грамотно настроить окружение для работы этих приложений.

DebianDjangoMySQLNginxNode.jsPythonUbuntu
8 лет назад
aliestarten
Михаил 
32 года
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад

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