Подключить приложение на ionic к umi.cms

Необходимо сделать:

1. совместить основное приложение с чатом.

сам чат должен открываться из владки бокового меню "Онлайн чат".

2. В меню вместо Аватарки – поставить во всю ширину изображение в папке "вместо аватарки".

2а. Убрать из бокового МЕНЮ вкладкку "Профиль"

3. Подключить к Umi cms

4. Сделать рассылку push уведомлений и возможность обновления новостей и расписания из админки.

5. Настроить правильное имя приложения(School 201), иконку, заставку --- прилагаются

Версию приложения прописать 2.0.1

После чего выслать Apk файл для проверки.

После успешного окончания. Большая просьба собрать для 2 платформ iOS и Android + исходники.

оплата после того как проверю работающий апк.