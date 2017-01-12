Подключить приложение на ionic к umi.cms

  1. Биржа фриланса
  2. Системное администрирование
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Необходимо сделать: 

1. совместить основное приложение с чатом.  

сам чат должен открываться из владки  бокового меню "Онлайн чат".  

2. В меню вместо Аватарки – поставить во всю ширину изображение в папке "вместо аватарки".  

2а. Убрать из бокового МЕНЮ вкладкку "Профиль" 

3. Подключить к Umi cms 

4. Сделать рассылку push уведомлений и возможность обновления новостей и расписания из админки. 

5. Настроить правильное имя приложения(School 201), иконку, заставку --- прилагаются 

Версию приложения прописать 2.0.1 

После чего выслать Apk файл для проверки.  

После успешного окончания. Большая просьба собрать для 2 платформ iOS и Android + исходники. 

оплата после того как проверю работающий апк.

AndroidiOS
8 лет назад
rasim_gadimov
Расим 
28 лет
8 лет в сервисе
Был
8 лет назад
2 отзыва(-1)

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